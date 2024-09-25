Посещение Зеленским завода снарядов вызвало гнев в Конгрессе США

Конгрессвумен Тейлор Грин выступила против посещения Зеленским завода снарядов

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин прокомментировала видео, записанное во время визита украинского президента Владимира Зеленского на военный завод. Об этом пишет Newsweek.

Политик оценила видео, записанное во время визита Зеленского на военный завод в городе Скрэнтон в штате Пенсильвания. На видео губернатор штата Джош Шапиро расписывается на предназначенных для Киева артиллерийских снарядах в присутствии улыбающегося украинского президента.

«Я на сто процентов против этого, как и многие американцы», — отметила Тейлор Грин, добавив, что США должны договариваться о мире, а не «разжигать войну».

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов.