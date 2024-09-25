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01:47, 25 сентября 2024Мир

Посещение Зеленским завода снарядов вызвало гнев в Конгрессе США

Конгрессвумен Тейлор Грин выступила против посещения Зеленским завода снарядов
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Reuters

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин прокомментировала видео, записанное во время визита украинского президента Владимира Зеленского на военный завод. Об этом пишет Newsweek.

Политик оценила видео, записанное во время визита Зеленского на военный завод в городе Скрэнтон в штате Пенсильвания. На видео губернатор штата Джош Шапиро расписывается на предназначенных для Киева артиллерийских снарядах в присутствии улыбающегося украинского президента.

«Я на сто процентов против этого, как и многие американцы», — отметила Тейлор Грин, добавив, что США должны договариваться о мире, а не «разжигать войну».

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов.

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      Марина Совина
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