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01:21, 25 сентября 2024Мир

Постпред России при ООН назвал условие продолжения спецоперации на Украине

Небензя: Россия продолжит СВО, пока Запад не избавится от нынешних властей Киева

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условие, при котором РФ продолжит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Небензя подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к украинцам. «Это братский народ, с которым нас связывают неразрывные исторические связи. Неслучайно несколько миллионов из них нашли убежище именно в России», — сказал он.

Однако, если страны Запада не избавятся от «раковой опухоли» в виде нынешних украинских властей, Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем. «Если другого пути добиться мира у нас не будет», — отметил постпред.

Ранее Небензя назвал нереалистичным «план победы» Украины. По его мнению, Киеву следует быстрее принять реалистичные параметры решения конфликта.

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      Марина Совина
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