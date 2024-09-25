Постпред России при ООН назвал условие продолжения спецоперации на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условие, при котором РФ продолжит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к украинцам. «Это братский народ, с которым нас связывают неразрывные исторические связи. Неслучайно несколько миллионов из них нашли убежище именно в России», — сказал он.
Однако, если страны Запада не избавятся от «раковой опухоли» в виде нынешних украинских властей, Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем. «Если другого пути добиться мира у нас не будет», — отметил постпред.
Ранее Небензя назвал нереалистичным «план победы» Украины. По его мнению, Киеву следует быстрее принять реалистичные параметры решения конфликта.