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21:10, 25 сентября 2024Забота о себе

Потерявшая сексуальный интерес к мужу женщина назвала способы вернуть страсть в отношения

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

43-летняя женщина Дженелл Шерман рассказала, что вскоре после рождения сына она потеряла сексуальный интерес к мужу и их брак едва не рухнул. Однако она нашла способы вернуть страсть в отношения и спасти их, своим опытом она поделилась в колонке для Metro.

По словам Шерман, поначалу их отношения с супругом были полны страсти, но менее чем через год после рождения сына отношения изменились. «Муж отдавал все силы работе, чтобы прокормить семью, но в то же время у него оставалось время на посиделки с друзьями. Одним словом, его жизнь с появлением ребенка не изменилась. Я же стала нянькой, лишившись всех радостей жизни, и мне было обидно», — назвала она причины разлада в семье.

Женщина призналась, что они с мужем месяцами не занимались сексом, так как чувствовали себя измотанными. В результате супруги отдалились друг от друга, и Шерман сосредоточилась на воспитании сына. В то же время, призналась она, ей было необходимо чувствовать себя желанной, как прежде. В итоге женщина изменила мужу, в чем ему откровенно призналась, после чего он задумался о том, насколько важно женщине внимание партнера. В итоге пара обратилась за помощью к семейному психологу.

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За время терапии муж с женой сформулировали несколько правил, которые помогли им вернуть былые теплые отношения и страсть. Так, вместо того, чтобы перед сном проводить время в смартфонах, они стали разговаривать.

«Мы находили время, чтобы флиртовать друг с другом, даже если это был просто быстрый комплимент утром или игривое прикосновение вечером. Мы стали регулярно ходить на свидания, и нам пришлось восстановить связь как паре, а не только как родителям. И теперь наш брак крепок как никогда», — рассказала Шерман.

Ранее стала известна история женщины, которая призналась мужу в измене и получила ошарашивающий ответ. Оказалось, что он долгое время изменял ей с дочерью подруги.

Их время пришло!
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      Алиса Дмитриева
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