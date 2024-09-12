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05:31, 12 сентября 2024Забота о себе

Женщина рассказала мужу об измене и получила от него ошарашивающий ответ

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

49-летняя женщина рассказала эксперту по отношениям Дейдре Сандерс, что решилась на измену мужу, после того, как он потерял интерес к ней. Она добавила, что, решившись рассказать супругу об адюльтере, получила ошарашивший ее ответ. Историю женщины опубликовало издание The Sun.

Автор письма рассказала, что не допускала мысли об измене даже после того, как муж потерял к ней интерес. Однако затем на нее обратил внимание коллега, и со временем она ответила на его ухаживания. «И однажды мы все-таки переспали. Было так приятно, что мной вновь заинтересовался мужчина. Но я не смогла жить с этим, поэтому на следующий же день призналась во всем мужу. Он ответил, что давно спит с 28-летней дочерью подруги. Он выглядит и ведет себя, как объевшийся сливок кот. Я хочу развода, но он даже не хочет об этом говорить. Мне некуда обратиться, я знаю, что больше его не люблю. Что мне делать?» — спросила она.

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Сандерс ответила, что в большинстве случаев месть за измену не приносит удовлетворения, а лишь еще больше запутывает отношения. Она посоветовала обманутой жене откровенно рассказать мужу о своих чувствах, и, если муж не примет действий для восстановления отношений, обсудить с ним развод.

Ранее Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.

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      Алиса Дмитриева
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