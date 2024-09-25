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17:50, 25 сентября 2024Россия

Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы правительственный автомобиль попал в ДТП около РГГУ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В центре Москвы около Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По их данным, в аварии пострадали мужчина и две женщины. На место уже прибыли автомобили скорой помощи и экстренных служб.

Telegram-канал Shot сообщил, что во время ДТП столкнулись пять автомобилей. При этом черная Toyota Camry вылетела на тротуар и сбила человека.

Ранее в Свердловской области депутат гордумы Кушвы, начальник карьера Волковского горно-обогатительного комбината Михаил Потапов сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места аварии. Экспертиза показала, что владелец иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

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      Никита Абрамов
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