Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы правительственный автомобиль попал в ДТП около РГГУ

В центре Москвы около Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По их данным, в аварии пострадали мужчина и две женщины. На место уже прибыли автомобили скорой помощи и экстренных служб.

Telegram-канал Shot сообщил, что во время ДТП столкнулись пять автомобилей. При этом черная Toyota Camry вылетела на тротуар и сбила человека.

Ранее в Свердловской области депутат гордумы Кушвы, начальник карьера Волковского горно-обогатительного комбината Михаил Потапов сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места аварии. Экспертиза показала, что владелец иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.