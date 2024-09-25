Премьер Дании призвала Европу отказаться от мирного мышления по Украине

Премьер Дании Фредериксен: ЕС нужно отказаться от мирного мышления по Украине

Европе нужно отказаться от мирного мышления, когда речь идет о конфликте на Украине. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью The New York Times (NYT).

«Нам нужно изменить наше мышление. У нас в остальной Европе все еще мирное мышление», — сказала она, комментируя ситуацию на Украине.

Фредериксен согласилась с украинским лидером Владимиром Зеленским в том, что США и странам Европейского союза необходимо наращивать производственные мощности военных предприятий, а также инвестировать в производство оружия на украинской территории. Премьер Дании также поддержала идею о необходимости ускорить вступление Украины в НАТО.

Ранее Метте Фредериксен призвала снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины вглубь российской территории с помощью западного оружия. Она заявила, что публичное обсуждение в НАТО красных линий было ошибкой и подчеркнула, что не позволит «никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или на Украине».