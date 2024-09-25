Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 25 сентября 2024Мир

Премьер Дании призвала Европу отказаться от мирного мышления по Украине

Премьер Дании Фредериксен: ЕС нужно отказаться от мирного мышления по Украине

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Европе нужно отказаться от мирного мышления, когда речь идет о конфликте на Украине. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью The New York Times (NYT).

«Нам нужно изменить наше мышление. У нас в остальной Европе все еще мирное мышление», — сказала она, комментируя ситуацию на Украине.

Фредериксен согласилась с украинским лидером Владимиром Зеленским в том, что США и странам Европейского союза необходимо наращивать производственные мощности военных предприятий, а также инвестировать в производство оружия на украинской территории. Премьер Дании также поддержала идею о необходимости ускорить вступление Украины в НАТО.

Ранее Метте Фредериксен призвала снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины вглубь российской территории с помощью западного оружия. Она заявила, что публичное обсуждение в НАТО красных линий было ошибкой и подчеркнула, что не позволит «никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или на Украине».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Зеленского назвали условие прекращения боевых действий с Россией. В чем оно заключается?

      Врач указал на простой способ профилактики инсульта

      Украина совершила массированную атаку на российский регион

      Чиновников призвали привлекать к военной службе ведущих бессмысленную жизнь россиян

      Раскрыта причина задержания экс-мэра Сочи Копайгородского

      «Средство для тысячи применений» оказалось вредным для автомобиля

      Премьер Дании призвала Европу отказаться от мирного мышления по Украине

      Замминистра спорта российского региона задержали за коррупцию

      Женщину нашли расчлененной в холодильнике в ее доме

      Родителей четверых насмерть отравившихся детей из Красноярского края выписали из больницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше