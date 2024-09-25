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18:21, 25 сентября 2024Россия

Прохожие заперли в машине пытавшегося сбежать с места массового ДТП в Москве водителя

Mash: прохожие заперли в машине участника массового ДТП в центре Москвы

Кадр: Telegram-канал Mash

После массового ДТП в центре Москвы прохожие заперли в машине водителя Toyota Camry, который пытался сбежать с места аварии. Об этом пишет Mash в Telegram.

Канал выяснил, что одну из пострадавших в аварии женщин увезли в тяжелом состоянии на машине скорой помощи, вторая от госпитализации отказалась.

В свою очередь, Shot сообщил, что именно водитель Toyota Camry может быть виновником ДТП. По информации издания, предварительно, мужчине стало плохо за рулем, из-за чего его машина столкнулась с другими автомобилями и вылетела на тротуар, где сбила двух человек.

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло около Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) вечером 25 сентября. В сети появилось видео с места происшествия, на котором видно одну из пострадавших, лежащую на тротуаре, а также минимум три поврежденных автомобиля.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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