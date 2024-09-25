Путин заявил о резком снижении доли «токсичных» валют во внешних расчетах России

Путин: доля «токсичных» валют в структуре внешних расчетов России упала вдвое

За последнее время доля так называемых «токсичных» валют в структуре внешних расчетов России сократилась вдвое, тогда как значение рубля, напротив, выросло. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о снижении доли западных валют, включая доллар и евро. Их доля, как уточнил глава государства, продолжает падать. В свою очередь, доля рубля в настоящее время приближается к отметке в 40 процентов. Отечественная валюта сейчас играет одну из главных ролей в торговых расчетах России с иностранными партнерами, отметил Путин.

Ранее о росте доли рубля в структуре внешних расчетов РФ сообщили в Центробанке (ЦБ). Согласно данным регулятора, по итогам июня 2024 года показатель увеличился до 43 процентов и оказался рекордным. Предыдущий максимум, как отметили в ЦБ, был зафиксирован в марте, тогда доля рубля оценивалась в 42,7 процента.

За первый летний месяц доля рублевых платежей в структуре импортных поставок в РФ выросла до 42,9 процента. В свою очередь, при оплате российского экспорта доля отечественной валюты достигла 43 процентов. Для сравнения, в мае доля рубля в структуре импортных расчетов составляла 41,8 процента, экспортных — 37,2 процента, заключили в ЦБ.