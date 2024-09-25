Пьяные россияне пробрались на закрытую территорию аэропорта Москвы и попались

«Авиаторщина»: пьяные россияне пробрались в охраняемую зону аэропорта Москвы

Двое пьяных россиян пробрались на закрытую территорию аэропорта Домодедово в Москве и попались. Подробности сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

42-летний Иван и 22-летний Самир перелезли через ограждение и оказались в охраняемой зоне аэродрома вечером 25 сентября. Отмечается, что около 17:30 в аэропорту несколько раз сработала охранная система.

Сотрудники службы авиационной безопасности отреагировали на сигнал тревоги и вместе с группой быстрого реагирования и кинологом выдвинулись на место, где был нарушен периметр закрытой зоны. Через две минуты хулиганов задержали.

По данным источника, у друзей не было при себе запрещенных веществ. «Скалолазов передали полицейским для дальнейшего разбирательства», — сказано в публикации. При этом действия дебоширов не повлияли на работу аэропорта.

Тем временем в столичном Шереметьево гражданина Чехии задержали из-за зажигалки. Предмет по форме напоминал ручную гранату.