Пятеро россиян помогали телефонным мошенникам из Украины и попались ФСБ

В Дагестане ФСБ задержала 5 человек за помощь украинским телефонным мошенникам

В Дагестане сотрудники силовых структур задержали пятерых человек, которые помогали украинским телефонным мошенникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, члены организованной группы заключали договоры на использование многоканальных телефонных номеров с операторами связи, а затем обеспечивали гражданам Украины доступ к ним. Впоследствии с этих номеров мошенники из кол-центров звонили россиянам от имени правоохранительных органов, спецслужб и кредитно-финансовых учреждений.

Всего задержанные причастны к более чем 190 преступлениям с общим ущербом на сумму свыше 100 миллионов рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 159 («Пособничество в мошенничестве») УК РФ. Фигуранты находятся под стражей.

Сейчас ФСБ проверяет версию об использовании средств, полученных преступным путем, для финансирования Вооруженных сил Украины.

Ранее в Удмуртии сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который установил контакт с представителями украинской националистической организации.