Раскрыт гонорар Авраама Руссо

Продюсер Дворцов: певец Авраам Руссо получает 2-3 миллиона рублей за корпоратив

Певец Авраам Руссо получает около 2-3 миллионов рублей за корпоратив. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в ходе беседы с порталом «Страсти».

По его словам, исполнитель востребован, у него много мероприятий. «У него не так давно был концерт в Москве. Вот прекрасно выступил в центре. На него пришли очень много людей. У него публика в основном женская. Знаю, что у него гонорары порядка 2-3 миллионов рублей. Это по Москве. За пределами — наверное, плюс-минус 500 тысяч, миллион рублей», — сказал Дворцов.

Ранее был раскрыт райдер Авраама Руссо. Одним из обязательных требований артиста является наличие на окнах в спальной комнате темных штор.