Раскрыта нормальная частота посещения туалета

Терапевт Уильямс: норма дефекации может сильно отличаться у разных людей

Частота дефекации у разных людей сильно отличается, поэтому норма у каждого своя, считает терапевт Зои Уильямс. Такое мнение она выразила в беседе с изданием The Sun.

За советом к Уильямс обратился читатель, обеспокоенный редким посещением туалета. По его словам, опорожнение кишечника у него происходит раз в пять дней, и он волнуется, нормально ли это.

Терапевт в ответ на этот вопрос указала, что единую норму дефекации назвать трудно. В среднем она может варьироваться от трех раз в день до трех раз в неделю. Главным же признаком наличия проблем с кишечником или желудком, по словам Уильямс, являются жалобы на боль, вздутие живота, тошноту или любой другой дискомфорт. Также врач посоветовала обратиться за медицинской помощью, если частота дефекации неожиданно меняется в большую или меньшую сторону.

Уильямс добавила, что повлиять на работу кишечника можно, даже если нет специфических жалоб. По ее словам, если добавить в рацион больше растительной пищи, заниматься спортом и поддерживать водный баланс, это улучшит процесс переваривания и усвоения полезных веществ.

Ранее уролог Лопа Пандья предостерегла от походов в туалет на всякий случай. По ее словам, если делать это часто, разовьется привыкание, которое вредит здоровью мочевого пузыря.