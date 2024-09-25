Реакция впервые услышавшей звуки российской девочки попала на видео

Врачи-оториноларингологи из Якутии подарили слух родившейся с глухотой девочке

Врачи-оториноларингологи из Национального центра медицины имени М. Е Николаева в Якутии подарили слух родившейся с глухотой девочке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Айсен Николаев.

Чиновник опубликовал кадры, на которые попала реакция ребенка, впервые услышавшего звуки. На видео девочка около двух секунд не реагирует на звук, а затем удивленно поворачивает голову в сторону источника шума — игрушечного барабана.

«Это первая самостоятельная операция наших врачей. Ранее такие операции проводились только при патронаже врачей Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии города Москвы», — сообщил Николаев.

Ранее сообщалось, что жаловавшаяся на боли подросток из Якутии оказалась обладательницей двух желудков. После обследования врачами по месту жительства, которые и обнаружили патологию, россиянку направили в детскую клиническую больницу, где хирурги приступили к операции.