69-я параллель
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09:59, 25 сентября 202469-я параллель

Реакция впервые услышавшей звуки российской девочки попала на видео

Врачи-оториноларингологи из Якутии подарили слух родившейся с глухотой девочке

Врачи-оториноларингологи из Национального центра медицины имени М. Е Николаева в Якутии подарили слух родившейся с глухотой девочке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Айсен Николаев.

Чиновник опубликовал кадры, на которые попала реакция ребенка, впервые услышавшего звуки. На видео девочка около двух секунд не реагирует на звук, а затем удивленно поворачивает голову в сторону источника шума — игрушечного барабана.

«Это первая самостоятельная операция наших врачей. Ранее такие операции проводились только при патронаже врачей Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии города Москвы», — сообщил Николаев.

Ранее сообщалось, что жаловавшаяся на боли подросток из Якутии оказалась обладательницей двух желудков. После обследования врачами по месту жительства, которые и обнаружили патологию, россиянку направили в детскую клиническую больницу, где хирурги приступили к операции.

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      Марк Леонов
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