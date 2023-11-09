Жаловавшаяся на боли подросток из России оказалась обладательницей двух желудков
Девочка-подросток из Якутии обратилась к врачам с жалобой на боли в животе и оказалась обладательницей удвоенных внутренних органов — желудка и пищевода. Об этом сообщают «Известия».
Как рассказали изданию медики, после тщательного обследования врачами по месту жительства, которые и обнаружили патологию, россиянку направили в детскую клиническую больницу, где хирурги приступили к операции.
Врачи не сразу поняли, какой из двух желудков и пищеводов следует удалять, так как и тот и другой органы были сформированы в равной степени, однако в итоге операция прошла успешно.
«Такое протяженное удвоение и пищевода, и желудка даже в зарубежной литературе — крайне редкая ситуация. За 40 лет практики мы ни разу не встретились с подобной патологией таких размеров», — рассказал «Известиям» врач отделения реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости учреждения Сергей Макаров.
Ранее сообщалось, что россиянин пережил несчастный случай, попал в больницу и «помолодел».