69-я параллель
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14:09, 9 ноября 202369-я параллель

Жаловавшаяся на боли подросток из России оказалась обладательницей двух желудков

Врачи обнаружили у подростка из Якутии удвоенные пищевод и желудок

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Девочка-подросток из Якутии обратилась к врачам с жалобой на боли в животе и оказалась обладательницей удвоенных внутренних органов — желудка и пищевода. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказали изданию медики, после тщательного обследования врачами по месту жительства, которые и обнаружили патологию, россиянку направили в детскую клиническую больницу, где хирурги приступили к операции.

Врачи не сразу поняли, какой из двух желудков и пищеводов следует удалять, так как и тот и другой органы были сформированы в равной степени, однако в итоге операция прошла успешно.

«Такое протяженное удвоение и пищевода, и желудка даже в зарубежной литературе — крайне редкая ситуация. За 40 лет практики мы ни разу не встретились с подобной патологией таких размеров», — рассказал «Известиям» врач отделения реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости учреждения Сергей Макаров.

Ранее сообщалось, что россиянин пережил несчастный случай, попал в больницу и «помолодел».

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      Марк Леонов
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