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12:40, 25 сентября 2024Наука и техника

Предложено новое объяснение красного смещения во Вселенной

Красное смещение квазаров связали с внутренним механизмом

Фото: Public Domain / Wikipedia

Исследователи из нескольких международных институтов предложили новое объяснение феномена красного смещения внегалактических объектов. В работе, опубликованной в журнале Research in Astronomy and Astrophysics, рассматривается возможность того, что красное смещение некоторых галактик и квазаров может быть не связано с расширением Вселенной, как это предполагается в стандартной космологии.

Красное смещение в традиционной астрономии связывается с эффектом Доплера и удалением космических объектов от Земли. Однако некоторые ученые утверждают, что существуют объекты, такие как квазары, которые демонстрируют периодичность в своем красном смещении, что указывает на наличие внутреннего механизма, не связанного с космологическим расширением.

Для анализа этой гипотезы ученые применили метод разложения по сингулярным значениям (SVD), который позволяет более точно исследовать периодичность в зашумленных данных. Этот метод оказался надежнее стандартной периодограммы и был использован для анализа наборов данных, включая данные по квазарам и галактикам, полученные из Sloan Digital Sky Survey и 2dF.

В результате ученые обнаружили, что в некоторых случаях красное смещение действительно имеет значительный внутренний компонент, который не соответствует предсказаниям стандартной модели космологии. Это противоречие особенно заметно при сравнении светимости квазаров, металличности галактик и их морфологии на разных этапах эволюции Вселенной.

В частности, наблюдения, такие как периодичность красного смещения в парах галактика-квазар, ставят под сомнение традиционные представления о расширении Вселенной и, по мнению авторов, требуют пересмотра стандартной гипотезы о Большом взрыве. Кроме того, наблюдения с использованием телескопа JWST выявили объекты с высоким красным смещением, чьи характеристики также не соответствуют текущим космологическим моделям.

Таким образом, исследователи делают вывод, что наблюдательные данные по периодичности красного смещения могут служить вызовом для традиционных космологических теорий и открывают возможности для дальнейшего изучения некосмологического компонента этого явления.

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      Александр Еникеев
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