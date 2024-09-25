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18:15, 25 сентября 2024Из жизни

Родители накричали на подростка и спасли его от суда

В Великобритании родители отругали подростка за протесты и спасли его от суда

Кадр: The Sun

В Великобритании родители отругали 14-летнего подростка в полицейском участке и спасли его от суда. Об этом сообщает The Sun.

Разгневанные родители сами доставили сына полицейским. В участке они и накричали на него за участие в ультраправых протестах в Саутпорте. Полицейские так этим впечатлились, что решили не привлекать подростка к какой-либо ответственности.

«Гнев, обрушившийся на этого ребенка со стороны родителей, был более эффективным, чем все, что могла ему дать система уголовного правосудия», — заявил генеральный прокурор. Он отметил, что лучше родители будут ругать детей за поход на антимигрантские протесты, чем относиться к этому как к подростковому досугу.

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29 июля в английском городе Саутпорт подросток напал с ножом на танцевальную студию. Трагедия привела к массовым беспорядкам против наплыва мигрантов после того, как в сети распространился слух, что преступник является мигрантом.

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      Юлия Юткина
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