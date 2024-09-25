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15:53, 25 сентября 2024Культура

Родные Романа Мадянова готовились к его смерти

Семья актера Романа Мадянова уже несколько недель готовилась к его смерти

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Родные и близкие актера Романа Мадянова последние несколько недель готовились к его уходу из жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, артисту назначили паллиативное лечение — терапию онкозаболеваний, которая улучшает качество жизни пациента. Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, но прогрессировать болезнь начала в прошлом году. В последние две недели актер перестал вставать с кровати, появились трудности с дыханием, он уже почти ничего не ел.

Отмечается, что Мадянов до последнего участвовал в съемках: более десяти кинопроектов с участием артиста еще находятся в стадии производства.

Ранее стали известны подробности смерти Романа Мадянова.

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      Андрей Шеньшаков
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