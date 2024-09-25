Родные Романа Мадянова готовились к его смерти

Семья актера Романа Мадянова уже несколько недель готовилась к его смерти

Родные и близкие актера Романа Мадянова последние несколько недель готовились к его уходу из жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, артисту назначили паллиативное лечение — терапию онкозаболеваний, которая улучшает качество жизни пациента. Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, но прогрессировать болезнь начала в прошлом году. В последние две недели актер перестал вставать с кровати, появились трудности с дыханием, он уже почти ничего не ел.

Отмечается, что Мадянов до последнего участвовал в съемках: более десяти кинопроектов с участием артиста еще находятся в стадии производства.

Ранее стали известны подробности смерти Романа Мадянова.