Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:32, 25 сентября 2024Культура

Стали известны подробности смерти Романа Мадянова

Shot: Мадянов умер после продолжительной болезни, недавно ему сделали операцию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Роман Мадянов, известный по ролям в сериале «Солдаты» и многих военных фильмах, ушел из жизни у себя дома, в московской квартире в Новогиреево. Соответствующие подробности приводит Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, артисту стало плохо. Прибывшие врачи не смогли его спасти.

Актер умер после продолжительной болезни — у Мадянова был диагностирован рак и коксартроз. Недавно ему сделали операцию — провели частичное протезирование тазобедренного сустава.

Ранее стало известно, что Роман Мадянов скончался в возрасте 63 лет.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер Роман Мадянов. Вся страна любила его за роли полковника Колобкова в «Солдатах» и мэра в «Левиафане»

      В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в захвате автобуса

      Осужденный за взятки гаишник лишился двух квартир на российском курорте

      Названа причина смерти актера Романа Мадянова

      Раскрыто место захоронения актера Романа Мадянова

      Европейская страна выдвинула новые требования к желающим получить шенген россиянам

      Десятки миллионов смартфонов заразили трояном

      Израиль мобилизует дивизию для войны с «Хезболлой»

      Обороняющая Угледар крупная бригада ВСУ начала отступать. Бои идут уже в самом городе

      Следователи раскрыли две основные версии расправы над российской предпринимательницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше