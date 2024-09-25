Стали известны подробности смерти Романа Мадянова

Shot: Мадянов умер после продолжительной болезни, недавно ему сделали операцию

Актер Роман Мадянов, известный по ролям в сериале «Солдаты» и многих военных фильмах, ушел из жизни у себя дома, в московской квартире в Новогиреево. Соответствующие подробности приводит Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, артисту стало плохо. Прибывшие врачи не смогли его спасти.

Актер умер после продолжительной болезни — у Мадянова был диагностирован рак и коксартроз. Недавно ему сделали операцию — провели частичное протезирование тазобедренного сустава.

Ранее стало известно, что Роман Мадянов скончался в возрасте 63 лет.