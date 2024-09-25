Россиян обяжут по-новому регистрировать частные дома

Россиян обяжут регистрировать дома сразу после их строительства

Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий россиян регистрировать права на здания или сооружения, возведенные на земельных участках, сразу после завершения строительства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН, и предотвратит факты владения постройкой без прав на землю под ней.

Застройщик будет обязан поставить дома на кадастровый учет и оформить права на них. Использовать объекты, которые можно строить без разрешения, россияне смогут только после их регистрации. За несвоевременное оформление будет предусмотрена ответственность.

Ранее в России захотели упростить регистрацию хозпостроек, расположенных на дачных участках. Нововведение коснется сараев, бань, теплиц, навесов, погребов, колодцев и летних кухонь.