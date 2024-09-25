Россиян решил «выделиться» татуировкой с нацистской символикой и был осужден

В Амурской области суд приговорил мужчину за показ тату с нацистской символикой

В Амурской области суд приговорил вахтовика к 15 суткам ареста за демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Он раскаялся в содеянном и рассказал, что показывал тату, чтобы «выделиться».

По версии следствия, в августе пьяный осужденный демонстрировал знакомым татуировку с нацистской символикой, которую сделал в 2010 году на спине. Фигурант рассказал, что решился на такое тату из-за неформальной группы, в которой состоял, когда жил в Иркутской области. Это изображение было символом объединения, пояснил мужчина. По словам подсудимого, он хочет свести татуировку, но пока у него нет на это денег.

Ранее Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за демонстрацию татуировки с нацистской символикой.

