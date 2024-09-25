Россиянам рассказали о льготах на школьное питание

Роскачество: льготы на школьное питание положены многодетным и малоимущим семьям

Российские школы обязаны обеспечивать учеников горячим питанием, напомнили в Роскачестве. Специалисты организации рассказали «Ленте.ру», кому из школьников положены льготы в столовых.

С 2020 года в стране действуют нормы, согласно которым школы должны предоставлять бесплатное горячее питание ученикам начальных классов. Для этого не нужны ни льготы, ни особые условия, объяснили эксперты.

Оформлять дополнительные документы или писать заявления не нужно, школы просто должны были перейти на режим бесплатного питания для учеников младших классов Роскачество

Учеников средних и старших классов также должны кормить горячей едой. Однако питание, как правило, оплачивают родители.

«Зачастую договор на оказание услуг по организации питания обучающихся за счет денежных средств родителей заключается между школой и организацией, обеспечивающей питание учеников. А иногда встречаются и трехсторонние договоры, где третьей стороной выступают родители обучающегося. Стоимость питания, как правило, определяется государственными властями субъектов РФ и органами местного самоуправления», — рассказали в Роскачестве.

Некоторые семьи имеют льготы на школьное питание, и их дети могут питаться бесплатно, напомнили в организации.

«На федеральном уровне устанавливается льгота для детей-инвалидов, но в основном категории льготников определяют регионы. Поэтому для получения самой точной информации по конкретному случаю нужно изучать региональные документы. Однако можно говорить о том, что есть категории льготников, которые получают бесплатное школьное питание в большинстве регионов», — отметили эксперты.

В их число входят малоимущие семьи, где доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума, многодетные семьи, неполные семьи, дети сироты, дети с родителем-инвалидом I или II группы, а также дети ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Если дети из семей, имеющих права на льготы, не получают питание (по причине того, что обучаются дома, например), они могут получать денежную компенсацию, эквивалентную этой льготе Роскачество

Также семьям необходимо подтвердить право на льготу, написать заявление на имя директора и предоставить подтверждающие документы о составе семьи.

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