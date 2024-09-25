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13:51, 27 сентября 2024Среда обитания

Россиянам рассказали об осенних болезнях

Врач Вознесенский: в осенний период особенно активны капельные инфекции

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В осенне-зимний период повышается активность вирусов, поражающих дыхательную систему — это так называемые капельные инфекции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Врач рассказал о гриппе и вирусе SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус. Эти возбудители становятся причиной подавляющего большинства респираторных инфекций в осенне-зимний период. Кроме того, существуют риновирус, вирус парагриппа и аденовирус.

Как добавил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, грипп, в отличие от других вирусов, развивается стремительно, сопровождаясь повышением температуры до 40 градусов. При этом вирусе отсутствуют насморк, боль в горле, кашель. Вместо них появляются озноб, интоксикация, боли в костях, мышцах, покраснения в склерах глаз, фотобоязнь. При ОРВИ появляется насморк, проблемы с горлом, однако температура редко переходит отметку за 40 градусов.

Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая назвала недостаток сна, чрезмерный стресс, а также злоупотребление алкоголем или курением факторами, провоцирующими снижение иммунитета и повышающими риск заболеваний в осенний период.

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      Мария Черкасова
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