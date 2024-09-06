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18:50, 6 сентября 2024Среда обитания

Врач назвала снижающие иммунитет факторы

Врач Бурнацкая: недостаток сна и стресс снижают иммунитет осенью

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Недостаток сна, чрезмерный стресс и ряд других факторов могут спровоцировать снижение иммунитета осенью и повысить риск заболевания. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая, передает «РИАМО».

«Постоянный стресс вызывает выработку кортизола, который может подавлять иммунную систему. Не стоит забывать про злоупотребление алкоголем и курение», — отметила эксперт. По ее словам, на способность организма бороться с вирусами также влияют неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Бурнацкая отметила, что осенью чаще всего болеют дети и пожилые люди. У детей иммунная система еще не сформировалась до конца, а у пожилых — ослабла с возрастом. В группе повышенного риска находятся и больные диабетом, астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее врач Людмила Соснина предупредила россиян о вреде еды перед сном. Ночные перекусы могут привести к проблемам со здоровьем, в том числе ослабить иммунитет.

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      Александра Качан
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