Врач назвала снижающие иммунитет факторы

Врач Бурнацкая: недостаток сна и стресс снижают иммунитет осенью

Недостаток сна, чрезмерный стресс и ряд других факторов могут спровоцировать снижение иммунитета осенью и повысить риск заболевания. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая, передает «РИАМО».

«Постоянный стресс вызывает выработку кортизола, который может подавлять иммунную систему. Не стоит забывать про злоупотребление алкоголем и курение», — отметила эксперт. По ее словам, на способность организма бороться с вирусами также влияют неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Бурнацкая отметила, что осенью чаще всего болеют дети и пожилые люди. У детей иммунная система еще не сформировалась до конца, а у пожилых — ослабла с возрастом. В группе повышенного риска находятся и больные диабетом, астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее врач Людмила Соснина предупредила россиян о вреде еды перед сном. Ночные перекусы могут привести к проблемам со здоровьем, в том числе ослабить иммунитет.