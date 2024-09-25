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11:45, 25 сентября 2024Россия

Россиянин избил пенсионерку и бросил ее на неделю в погреб

Житель Омской области избил 72-летнюю пенсионерку и бросил ее в погреб

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Житель Шербакульского района Омской области избил 72-летнюю пенсионерку, связал ее и бросил на неделю в погреб. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Дочь пожилой россиянки обратилась к полицейским с заявлением о ее пропаже. Прибывшие на осмотр дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили бабушку в погребе в подвале дома.

Она находилась без сознания. Удалось установить, что в погребе без еды и воды старушка пробыла семь дней. Пострадавшую отвезли в больницу с переохлаждением и в состоянии сильного обезвоживания.

Оперативники быстро нашли обидчика пенсионерки — им оказался неоднократно судимый 41-летний местный житель. Он 9 сентября вызвался помочь пожилой соседке с ремонтом. Женщина и наемный работник поссорились.

«Подозреваемый избил хозяйку дома, связал веревкой руки и бросил в погреб, после чего похитил 1200 рублей и мобильный телефон», — разъяснили в полиции.

Ранее сообщалось, что житель Курской области избил и обварил кипятком мать-пенсионерку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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