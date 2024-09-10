Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:14, 10 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин избил и обварил кипятком мать-пенсионерку

В Курской области прокурор запросил 18 лет мужчине, жестоко убившему мать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курской области гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима для 59-летнего жителя Рыльского района, избившего 87-летнюю мать и обварившего ее кипятком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным ведомства, 23 августа 2023 года пьяный Виктор Вакулко поссорился с матерью. Он стал бить ее молотком и неустановленным твердым предметом по телу и голове. Затем обвиняемый вылил на потерпевшую горячую воду из чайника, нанеся термические ожоги. Пенсионерка не выжила.

Вакулко обвиняется по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. В последнем слове на суде он заявил, что «не делал ничего».

Ранее в Петербурге пьяный отец набросился с ножом на дочь-студентку, а затем бегал по подъезду и угрожал соседям.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Украина решила потратить все налоги на оборону

      Долги американцев резко выросли

      В рамках дела о перестрелке таксистов задержали более 10 нелегальных мигрантов

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

      Стало известно об обходе укреплений Покровска российскими военными

      Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

      Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

      В Москве наступила рекордная жара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше