Россиянин избил и обварил кипятком мать-пенсионерку

В Курской области прокурор запросил 18 лет мужчине, жестоко убившему мать

В Курской области гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима для 59-летнего жителя Рыльского района, избившего 87-летнюю мать и обварившего ее кипятком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным ведомства, 23 августа 2023 года пьяный Виктор Вакулко поссорился с матерью. Он стал бить ее молотком и неустановленным твердым предметом по телу и голове. Затем обвиняемый вылил на потерпевшую горячую воду из чайника, нанеся термические ожоги. Пенсионерка не выжила.

Вакулко обвиняется по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. В последнем слове на суде он заявил, что «не делал ничего».

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