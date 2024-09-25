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09:39, 25 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к семи годам за оправдание теракта в отношении Владлена Татарского

В Магадане суд приговорил к 7 годам мужчину за оправдание убийства Татарского
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Магадане суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, который призывал расправляться с россиянами, поддерживающими проведение специальной военной операции (СВО), и оправдывал теракт в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По версии следствия, осужденный через мессенджеры и социальные сети призывал к уничтожению жителей России, которые поддерживают СВО. Он также писал посты, в которых оправдывал теракт против Татарского.

Теракт в петербургском кафе, унесший жизнь Татарского, произошел 2 апреля 2023 года. Во время его творческого вечера террористка Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вручила военкору начиненную взрывчаткой статуэтку. Позднее выяснилось, что покушение на писателя Захара Прилепина и теракт против военкора финансировались из одного источника.

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      Варвара Митина
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