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14:48, 25 сентября 202469-я параллель

Российский промышленный центр попал в топ-5 городов с самым чистым воздухом

Заполярный Норильск вошел в топ-5 городов с самым чистым воздухом

Фото: Николай Бурматов / Коммерсантъ

Крупный промышленный центр Российского Заполярья Норильск вошел в топ-5 городов страны по чистоте воздуха. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Всего в рейтинг включено 25 городов. Выше Норильска в нем смогли подняться только Хабаровск, Чебоксары, Санкт-Петербург и Казань.

Аутсайдерами списка оказались Барнаул, Кемерово и Калининград.

По данным канала, год назад в Норильске был запущен проект по утилизации диоксида серы.

Летом 2024 года Норильск исключили из списка российских городов с самой загрязненной атмосферой. Исследование выявило, что выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы снизились по сравнению с 2022 годом на 140 тысяч тонн.

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      Алан Босиков
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