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14:37, 25 сентября 2024Культура

Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

Фильм Мартина Скорсезе о жизни Иисуса Христа отменен по неизвестным причинам

Мартин Скорсезе. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Съемки фильма Мартина Скорсезе о жизни Иисуса Христа отменены. Проект перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, причины переноса проекта неизвестны, однако сообщается, что работа над картиной откладывается из-за подготовки Скорсезе к съемкам другого фильма — также биографической ленте о музыканте Фрэнке Синатре. Сложность в этом процессе заключается в получении разрешения от семьи культового певца, которое постановщик рассчитывал получить гораздо раньше.

Изначально оба фильмы должны были начать сниматься уже в этом году, однако теперь находятся под угрозой.

Ранее стало известно, что компания Apple сократит расходы на съемки своих фильмов, в том числе из-за кассовых провалов проектов именитых режиссеров, среди которых значился Скорсезе.

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      Андрей Шеньшаков
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