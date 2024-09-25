Штурмовавший Бахмут вагнеровец раскрыл размер зарплаты наемника

RTVI: участник штурма Бахмута заявил о зарплате в 240 тысяч рублей у вагнеровца

Участвовавший в штурме Бахмута (Артемовска) вагнеровец Константин Луговой раскрыл размер зарплаты наемника. В беседе с RTVI мужчина отметил, что когда только оказался в ЧВК получал 240 тысяч рублей.

Он пояснил, что после его назначили командиром штурмового подразделения. «У меня было до 300−400 человек в подчинении. Это 25−30 штурмовых групп работающих одновременно. Мне нужно было ими управлять. У меня была зарплата 260 тысяч», — поделился Луговой.

Бывший наемник ЧВК в соавторстве с Александром Савицким выпустил книгу «Штурм Бахмута. Позывной Констебль». В разговоре с корреспондентом RTVI Луговой заметил, что решение присоединиться к вагнеровцам было интуитивным.

«Знал, что в структуре “Вагнера” были разведподразделения, которые занимаются по тактике ГРУ. Мне это было близко», — признался мужчина.

Ранее стало известно, что экс-боец ЧВК «Вагнер» Михаил Острянский возглавил думу Красновишерского городского округа (ГО) в Пермском крае.