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10:41, 25 сентября 2024Россия

Штурмовавший Бахмут вагнеровец раскрыл размер зарплаты наемника

RTVI: участник штурма Бахмута заявил о зарплате в 240 тысяч рублей у вагнеровца

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Участвовавший в штурме Бахмута (Артемовска) вагнеровец Константин Луговой раскрыл размер зарплаты наемника. В беседе с RTVI мужчина отметил, что когда только оказался в ЧВК получал 240 тысяч рублей.

Он пояснил, что после его назначили командиром штурмового подразделения. «У меня было до 300−400 человек в подчинении. Это 25−30 штурмовых групп работающих одновременно. Мне нужно было ими управлять. У меня была зарплата 260 тысяч», — поделился Луговой.

Бывший наемник ЧВК в соавторстве с Александром Савицким выпустил книгу «Штурм Бахмута. Позывной Констебль». В разговоре с корреспондентом RTVI Луговой заметил, что решение присоединиться к вагнеровцам было интуитивным.

«Знал, что в структуре “Вагнера” были разведподразделения, которые занимаются по тактике ГРУ. Мне это было близко», — признался мужчина.

Ранее стало известно, что экс-боец ЧВК «Вагнер» Михаил Острянский возглавил думу Красновишерского городского округа (ГО) в Пермском крае.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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