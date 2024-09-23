Вагнеровец возглавил парламент российского города

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Острянский стал главой думы Красновишерского ГО

Экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Михаил Острянский возглавил думу Красновишерского городского округа (ГО) в Пермском крае. О назначении вагнеровца главой парламента сообщил в Telegram-канале глава ГО Евгений Верещагин.

Из публикации на портале города следует, что избранный депутатом и спикером думы Острянский ранее возглавлял жилищно-коммунальное хозяйство Красновишерского ГО.

По сообщению портала URA.RU, Острянский заключил контракт с ЧВК «Вагнер» в 2022 году — длительность контракта составила три месяца.

Ранее стало известно, что участвовавший в спецоперации Герой России Игорь Юргин стал исполняющим обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.