Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 23 сентября 2024Россия

Вагнеровец возглавил парламент российского города

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Острянский стал главой думы Красновишерского ГО

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Михаил Острянский возглавил думу Красновишерского городского округа (ГО) в Пермском крае. О назначении вагнеровца главой парламента сообщил в Telegram-канале глава ГО Евгений Верещагин.

Из публикации на портале города следует, что избранный депутатом и спикером думы Острянский ранее возглавлял жилищно-коммунальное хозяйство Красновишерского ГО.

По сообщению портала URA.RU, Острянский заключил контракт с ЧВК «Вагнер» в 2022 году — длительность контракта составила три месяца.

Ранее стало известно, что участвовавший в спецоперации Герой России Игорь Юргин стал исполняющим обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Навка показала упражнения для поддержания тела в тонусе

      В МИД оценили вероятность проведения ядерных испытаний Россией

      Назван один из главных недостатков китайских машин

      Власти раскрыли подробности о нападении подростка с молотком на школьников под Иркутском

      Мужчина случайно заснял таинственную «чупакабру»

      Планшет загорелся на борту пассажирского самолета и заполнил салон дымом

      Израиль нанес массированный удар по пригороду крупнейшего города на юге Ливана

      В Курской области сотни человек пропали с начала вторжения ВСУ. Что известно об их судьбе?

      В Госдуме оценили призыв к россиянам «затянуть пояса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше