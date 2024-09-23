Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 23 сентября 2024Россия

Участники программы «Время героев» заняли высокие посты

Участники программы «Время героев» Юргин и Гурциев заняли высокие посты
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Игорь Юргин

Игорь Юргин. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Участники программы «Время героев» Игорь Юргин и Заур Гурциев заняли высокие посты. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

Уточняется, что Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, а Юргин — исполняющим обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.

Рассуждая о том, что дало ему обучение на «Времени героев», Гурциев особенно отметил эффективность прикладного характера полученных навыков. «Программа "Время героев" очень насыщенная, поэтому дает необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу. В программу входило очень много полезных и важных знаний, которые пригодятся каждому из участников», — отметил он.

Все детство Заур Гурциев прожил в Ставрополе. С 2019 года он возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Герою Российской Федерации Игорю Юргину предложили возглавить министерство во время стажировки. «Вместе с командой министерства по делам молодежи занимаюсь активным продвижением патриотического воспитания среди молодежи. Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», — поделился он.

Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Якутии в 1995 году. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, в разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые детали в деле отравившейся пельменями семьи. Дети могли насыпать в еду пестициды

      Появились подробности об отравившейся в Красноярском крае после ужина семье

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      ВСУ атаковали Россию ракетой ATACMS

      В России отреагировали на обращение Зеленского из военного самолета США

      Массовая драка с цыганами в российском городе попала на видео

      Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

      Первый туроператор Донбасса захотел создать курортную зону на новых территориях России

      Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

      Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше