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03:42, 25 сентября 2024Мир

Сийярто назвал ООН платформой для ненавидящих друг друга стран

Сийярто: ООН является платформой для диалога стран, ненавидящих друг друга

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что ООН является платформой для государств, ненавидящих друг друга, сообщает РИА Новости.

«Эта организация была создана не для группы стран-единомышленниц. Этот институт был создан для того, чтобы предоставить платформу, на которой каждый мог бы говорить со всеми обо всем», — заявил глава венгерского МИД.

По словам дипломата, ООН стала площадкой для диалога стран, которые «не любят или даже ненавидит друг друга».

Сийярто подчеркнул, что в ходе высокой недели ряд государств, давно не участвовавших в диалоге друг с другом, получил соответствующую возможность.

Ранее министр заявил, что Будапешт не видит смысла в заявлениях Запада о планах России атаковать НАТО. Он напомнил, что страна, атаковавшая альянс, должна будет столкнуться со всеми странами-членами НАТО.

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      Марина Совина
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