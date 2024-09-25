Сийярто назвал ООН платформой для ненавидящих друг друга стран

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что ООН является платформой для государств, ненавидящих друг друга, сообщает РИА Новости.
«Эта организация была создана не для группы стран-единомышленниц. Этот институт был создан для того, чтобы предоставить платформу, на которой каждый мог бы говорить со всеми обо всем», — заявил глава венгерского МИД.
По словам дипломата, ООН стала площадкой для диалога стран, которые «не любят или даже ненавидит друг друга».
Сийярто подчеркнул, что в ходе высокой недели ряд государств, давно не участвовавших в диалоге друг с другом, получил соответствующую возможность.
Ранее министр заявил, что Будапешт не видит смысла в заявлениях Запада о планах России атаковать НАТО. Он напомнил, что страна, атаковавшая альянс, должна будет столкнуться со всеми странами-членами НАТО.