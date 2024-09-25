Сийярто назвал бессмысленными заявления о планах России атаковать НАТО

Сийярто: Венгрия не видит смысла в заявлениях о планах России атаковать НАТО

Будапешт не видит смысла в заявлениях Запада о планах России атаковать НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал подобные слова бессмысленными. «В чем смысл атаковать любое государство-член НАТО? У НАТО есть свой договор, в котором имеется пятая статья», — отметил дипломат. Он напомнил, что согласно документу, страна, атаковавшая НАТО, должна будет столкнуться со всем Североатлантическим альянсом.

«Зачем России хотеть сталкиваться?» — добавил он. Министр призвал «просто подумать логически» прежде чем делать подобные заявления.

Ранее Сийярто заявил, что украинский конфликт может быть разрешен только мирным путем. Венгерский министр рассказал, что Будапешт не собирается отправлять свой военный контингент на Украину и не будет поставлять Киеву оружие. По его словам, на поле боя урегулировать конфликт точно не удастся.