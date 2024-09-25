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18:08, 25 сентября 2024Культура

Состояние Бориса Щербакова ухудшилось на фоне новостей о смерти Мадянова

Борис Щербаков пожаловался на здоровье на фоне новостей о смерти Романа Мадянова
Борис Щербаков

Борис Щербаков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Состояние народного артиста России Бориса Щербакова ухудшилось на фоне новостей о смерти его коллеги, заслуженного артиста РФ Романа Мадянова. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Отмечается, что Щербаков и Мадянов дружили в течение многих лет. «Мне очень жаль, что ушел такой артист, такой человек. И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене», — сказал актер.

Он также назвал коллегу «грандиозным артистом», добавив, что смерть Мадянова является «колоссальнейшей потерей». «Очень жалко, что он в последнее время не работал в театре, только в кино. Но те роли, которые он нам подарил, конечно, наверняка запомнятся. Да не то что наверняка, а я уверен, что безусловно запомнятся», — подчеркнул Щербаков.

О смерти артиста стало известно ранее 25 сентября.

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      Варвара Кошечкина
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