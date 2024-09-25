Сотрудничавшему с украинской разведкой российскому офицеру подтвердили приговор

Верховный суд РФ признал законным приговор офицеру Камалову за госизмену

Верховный суд России признал законным приговор российскому офицеру Эльнару Камалову, который получил 12,5 года лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает РАПСИ.

Высшая судебная инстанция страны оставила кассационную жалобу осужденного без удовлетворения.

17 октября 2023 года Второй Западный окружной военный суд вынес военнослужащему приговор и лишил его воинского звания. Он проходил службу в штабе одной из воинских частей в Воронежской области, когда его завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Камалова признали виновным в том, что он передавал ее представителям секретную информацию.

Его судили в закрытом режиме из-за наличия на материалах дела грифа «секретно».