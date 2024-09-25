Советник офиса Зеленского признался в необходимости «с боем выбивать» помощь Запада

Подоляк: Украине приходится с боем выбивать помощь Запада

Украине необходимо «с боем выбивать» помощь союзников Киева с Запада. Об этом сообщил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«Это [помощь] нужно выбивать с боем, то есть это тяжкие переговоры, тяжкие разъяснения», — заявил Подоляк. Переговоры, по его словам, напоминают работу с людьми, которые привыкли не принимать решения.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина зависит от военной помощи союзников более чем на 80 процентов. Он добавил, что объем военного сотрудничества требует большого количества специалистов в данной сфере.