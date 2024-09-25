Совфед одобрил закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

СФ одобрил закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

Совет Федерации (СФ) одобрил закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива предлагает приостанавливать, а затем прекращать судебное производство по делам мобилизованных или тех, кто хочет заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения и в военного времени.

Норма не будет касаться тех, кого обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Закон в случае подписания его президентом России позволит заключать контракты с Минобороны подсудимым на этапе, пока уголовное дело в их отношении направлено в суд для рассмотрения по существу.

Накануне депутаты Государственной Думы сразу во втором и третьем чтениях приняли соответствующий закон. До этого в правительстве России одобрили документ, отметив, что он не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе.