Стала известна реакция Ирана на просьбу «Хезболлы» атаковать Израиль

Axios: «Хезболла» просила Иран атаковать Израиль, однако Тегеран отказался

Шиитское движение «Хезболла» попросило Иран атаковать Израиль, однако Тегеран отказался. Реакцию иранских властей на просьбу ливанского движения раскрыл портал Axios со ссылкой на западных и израильских дипломатов.

По данным источников, иранские официальные лица сообщили «Хезболле», что сейчас неподходящее время для начала атаки на Израиль, поскольку президент Ирана Масуд Пезешкиан в настоящее время находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

Источники портала отметили, что в ходе своих бесед с «Хезболлой» в последние дни иранская сторона выразила сомнения относительно присоединения к борьбе с Израилем в данный момент и не дала положительного ответа.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов снизить напряженность и сложить оружие, если Израиль сделает то же самое. Он подчеркнул, что Тегеран не стремится к конфликту, в то время как «Тель-Авив втягивает всех в войну и дестабилизирует регион».