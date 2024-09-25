Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:49, 25 сентября 2024Мир

Стала известна реакция Ирана на просьбу «Хезболлы» атаковать Израиль

Axios: «Хезболла» просила Иран атаковать Израиль, однако Тегеран отказался

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Шиитское движение «Хезболла» попросило Иран атаковать Израиль, однако Тегеран отказался. Реакцию иранских властей на просьбу ливанского движения раскрыл портал Axios со ссылкой на западных и израильских дипломатов.

По данным источников, иранские официальные лица сообщили «Хезболле», что сейчас неподходящее время для начала атаки на Израиль, поскольку президент Ирана Масуд Пезешкиан в настоящее время находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

Источники портала отметили, что в ходе своих бесед с «Хезболлой» в последние дни иранская сторона выразила сомнения относительно присоединения к борьбе с Израилем в данный момент и не дала положительного ответа.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов снизить напряженность и сложить оружие, если Израиль сделает то же самое. Он подчеркнул, что Тегеран не стремится к конфликту, в то время как «Тель-Авив втягивает всех в войну и дестабилизирует регион».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Мужчина пережил нападение медведя и прошел раненым полтора километра

      Совфед одобрил закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      Россиянин получил срок за посылку из оружейного магазина в США

      Врач назвал эффективный для защиты зрения продукт

      Посол России в Германии высказался об обращениях России по делу о «Северных потоках»

      Популярная рэперша показала фигуру после резкого похудения и удаления имплантов

      Оценена вероятность резкого падения цен на жилье в России

      В Узбекистане учитель избила ученика из-за русского языка

      Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше