Spiegel: стоимость операции по подрыву «Северных потоков» составила $300 тысяч

Стоимость операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» составила около 300 тысяч долларов. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, операция финансировалась из частных источников. «Акция (...) была направлена ​​для согласования тогдашнему главнокомандующему Украины Валерию Залужному. Поэтому он дал зеленый свет», — говорится в материале.

По информации источников, президент Украины Владимир Зеленский не был проинформирован о ситуации, попытки США остановить диверсию также провалились.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил о выдаче нескольких ордеров на арест по делу подрыве «Северных потоков». Он подчеркнул, что это обычное дело в конституционном государстве, а которым идет процесс суда и вынесение приговора.