Стоимость операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» составила около 300 тысяч долларов. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, операция финансировалась из частных источников. «Акция (...) была направлена для согласования тогдашнему главнокомандующему Украины Валерию Залужному. Поэтому он дал зеленый свет», — говорится в материале.
По информации источников, президент Украины Владимир Зеленский не был проинформирован о ситуации, попытки США остановить диверсию также провалились.
Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил о выдаче нескольких ордеров на арест по делу подрыве «Северных потоков». Он подчеркнул, что это обычное дело в конституционном государстве, а которым идет процесс суда и вынесение приговора.