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17:34, 25 сентября 2024Мир

Стала известна стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

Spiegel: стоимость операции по подрыву «Северных потоков» составила $300 тысяч

Фото: Tom Little / Reuters

Стоимость операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» составила около 300 тысяч долларов. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, операция финансировалась из частных источников. «Акция (...) была направлена ​​для согласования тогдашнему главнокомандующему Украины Валерию Залужному. Поэтому он дал зеленый свет», — говорится в материале.

По информации источников, президент Украины Владимир Зеленский не был проинформирован о ситуации, попытки США остановить диверсию также провалились.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил о выдаче нескольких ордеров на арест по делу подрыве «Северных потоков». Он подчеркнул, что это обычное дело в конституционном государстве, а которым идет процесс суда и вынесение приговора.

Дарья Балацкая
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