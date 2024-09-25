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20:45, 25 сентября 2024Культура

Стало известно о планах врачей незадолго до смерти Мадянова

Mash: врачи собирались обсудить новую тактику лечения Романа Мадянова

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Врачи собирались обсудить новую тактику лечения советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова. Планы медиков раскрыл Telegram-канал Mash.

Как стало известно, врачи хотели провести онкологический консилиум. Также они планировали госпитализацию актера для очередного курса химиотерапии. В течение 2024 года Мадянов лежал в больнице каждый месяц.

Сын актера Роман рассказал о последних часах жизни артиста. По его словам, отец пожаловался на тяжелое дыхание и поехал на МРТ. «Приехал домой, было тяжело дышать, присел на кровать, побледнел — и все», — поделился он.

Также стало известно, что последние несколько недель родные Мадянова готовились к его смерти. В 2020 году актеру диагностировали рак. Прошлой весной болезнь начала прогрессировать, врачи назначили паллиативное лечение — подход, направленный ​​на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

Артист болел раком легких. Кроме того, у него был выявлен коксартроз, из-за чего ему сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.

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      Алина Гончарова
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