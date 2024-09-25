Стало известно о подготовке подрыва «Северных потоков» до 2022 года

Spiegel: подготовка подрыва «Северных потоков» началась до 2022 года

Украинские военные начали подготовку подрыва «Северных потоков» еще до начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Spiegel.

По информации издания, подготовка подрыва украинскими спецслужбами началась за несколько лет до начала специальной военной операции (СВО). После начала противостояния с Россией военные приступили к активным действиям.

«На первом этапе командование искало водолазов, способных работать на глубине до 100 метров», — сообщает издание. Отмечается, что подготовку к взрывам курировал на тот момент действующий офицер Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский.

Ранее Spiegel раскрыл подробности о виновных в подрыве «Северных потоков». По информации издания, диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины.