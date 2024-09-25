Стало известно о попытке США убедить Израиль не бить по «Хезболле»

За несколько дней до нанесения Израилем авиаударов по ливанскому движению «Хезболла» США предупреждали страну, что такие удары, вероятно, сорвут дипломатические усилия по ближневосточному урегулированию и обернутся войной в регионе. О попытке США убедить Израиль не бить по «Хезболле» пишет Politico cо ссылкой на американских и израильского чиновников.
По словам источников издания, США месяцами призывали Израиль отказаться от военной кампании в Ливане из опасений, что это усилит напряженность и потенциально спровоцирует войну. Вашингтон передавал это сообщение по различным дипломатическим каналам в течение всего лета — в телефонных звонках и на встречах как в Вашингтоне, так и в Израиле. Несмотря на это, израильская сторона выбрала действовать без одобрения США.
Израильский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Тель-Авив рассматривал дипломатическое решение, предложенное Вашингтоном, однако не согласился с тем, как его достичь. Израильская сторона заявила американской, что пришло время «эскалации для деэскалации».
Это был первый раз почти за год, когда США и Израиль так резко разошлись во мнениях относительно «Хезболлы», что ставит вопрос, достижим ли в краткосрочной перспективе план администрации американского президента Джо Байдена по дипломатическому соглашению о прекращении конфликта, подчеркивает издание.
19 сентября авиация Израиля нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Интенсивные удары совпали с началом выступления генерального секретаря исламского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, который заявил, что Ливан подвергся самой масштабной израильской атаке за всю историю существования государства.