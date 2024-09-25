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10:52, 25 сентября 2024Мир

Стало известно о попытке США убедить Израиль не бить по «Хезболле»

Politico: США предупреждали Израиль, что удары по «Хезболле» обернутся войной

Фото: Amir Cohen / Reuters

За несколько дней до нанесения Израилем авиаударов по ливанскому движению «Хезболла» США предупреждали страну, что такие удары, вероятно, сорвут дипломатические усилия по ближневосточному урегулированию и обернутся войной в регионе. О попытке США убедить Израиль не бить по «Хезболле» пишет Politico cо ссылкой на американских и израильского чиновников.

По словам источников издания, США месяцами призывали Израиль отказаться от военной кампании в Ливане из опасений, что это усилит напряженность и потенциально спровоцирует войну. Вашингтон передавал это сообщение по различным дипломатическим каналам в течение всего лета — в телефонных звонках и на встречах как в Вашингтоне, так и в Израиле. Несмотря на это, израильская сторона выбрала действовать без одобрения США.

Израильский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Тель-Авив рассматривал дипломатическое решение, предложенное Вашингтоном, однако не согласился с тем, как его достичь. Израильская сторона заявила американской, что пришло время «эскалации для деэскалации».

Это был первый раз почти за год, когда США и Израиль так резко разошлись во мнениях относительно «Хезболлы», что ставит вопрос, достижим ли в краткосрочной перспективе план администрации американского президента Джо Байдена по дипломатическому соглашению о прекращении конфликта, подчеркивает издание.

19 сентября авиация Израиля нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Интенсивные удары совпали с началом выступления генерального секретаря исламского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, который заявил, что Ливан подвергся самой масштабной израильской атаке за всю историю существования государства.

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      Лина Пивоварова
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