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19:08, 25 сентября 2024Путешествия

Таксист попытался изнасиловать туристку в Европе и бросил ее на парковке полуголой

Фото: Alex Pantling / Getty Images

В Испании таксист попытался изнасиловать британскую туристку и бросил ее на парковке полуголой. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 15 сентября на европейском курорте Майорка. Девушка решила выпить где-нибудь вина после ужина с родителями. Она села в такси, однако водитель начал приставать к ней и разорвал на ней одежду. Британке удалось избежать изнасилования, но она осталась одна на безлюдной парковке. Первым делом заплаканная туристка позвонила родственникам, а те, в свою очередь, связались с полицией.

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Правоохранители нашли испуганную девушку и отвезли ее в больницу. Позже по камерам видеонаблюдения им удалось установить личность таксиста. Для начала его допросили как свидетеля, а уже потом выдвинули ему обвинения. Водитель отказался признавать вину, заявив, что британка сама с ним флиртовала и намеренно перелезла на переднее сиденье. Расследование дела продолжается.

Другую туристку изнасиловали в Испании дважды за одну ночь. Сначала на девушку напал приятель, а потом двое других мужчин, встретивших ее на улице.

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      Марк Успенский
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