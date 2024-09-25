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09:44, 25 сентября 2024Мир

Трамп заявил об угрозе его жизни со стороны Ирана

Трамп заявил, что Иран якобы создает серьезную угрозу для его жизни
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Megan Varner / Reuters

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что Иран якобы создает серьезную угрозу для его жизни. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Иран представляет серьезную угрозу для моей жизни. Все вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже предпринимал шаги, которые не увенчались успехом, но он попытается еще раз. Ситуация не из приятных ни для кого. Я окружен таким количеством людей и оружия, какого я никогда раньше не видел!» — говорится в публикации.

Кроме того, бывший президент США поблагодарил Конгресс за единогласное выделение дополнительного финансирования для его охраны со стороны Секретной службы. Политик рассказал, что демократы и республиканцы объединились и не высказали ни одного голоса «против» этой инициативы.

15 сентября Трамп посетил гольф-клуб Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды. В этот день около 14:00 по местному времени на территории клуба раздались выстрелы. Стрелял один из сотрудников Секретной службы, который обеспечивал бывшему президенту охрану: он заметил ствол, торчащий из кустов на поле для гольфа, и моментально среагировал, открыв огонь в тот сектор.

Позже выяснилось, что пытавшийся выстрелить в Трампа 58-летний Райан Уэсли Раут является ярым сторонником Украины. Он посещал Киев после начала СВО и призывал отправить Киеву все имеющееся в США оружие. После попытки покушения Трамп заявил, что в ходе инцидента никто не пострадал.

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      Лина Пивоварова
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