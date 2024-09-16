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06:06, 16 сентября 2024Мир

Трамп выступил с заявлением после попытки покушения

Трамп высказался о стрельбе рядом с ним в Флориде
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп невредим и находится в безопасности. Об этом он сообщил в рассылке для своих сторонников, передает Reuters.

Политик высказался, что в ходе инцидента никто не пострадал. Единственное, о чем он жалеет, так это о том, что из-за покушения пришлось прервать игру в гольф, пошутил республиканец.

Ранее стало известно, что в Трампа планировал выстрелить житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» ВСУ.

Стрелку не удалось осуществить задуманное благодаря сотрудникам Секретной службы. Агент увидел просунутый сквозь кусты ствол автомата, и первым открыл огонь.

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      Марина Совина
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