Трамп выступил с заявлением после попытки покушения

Трамп высказался о стрельбе рядом с ним в Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп невредим и находится в безопасности. Об этом он сообщил в рассылке для своих сторонников, передает Reuters.

Политик высказался, что в ходе инцидента никто не пострадал. Единственное, о чем он жалеет, так это о том, что из-за покушения пришлось прервать игру в гольф, пошутил республиканец.

Ранее стало известно, что в Трампа планировал выстрелить житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» ВСУ.

Стрелку не удалось осуществить задуманное благодаря сотрудникам Секретной службы. Агент увидел просунутый сквозь кусты ствол автомата, и первым открыл огонь.