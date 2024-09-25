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10:35, 25 сентября 2024Силовые структуры

Трое россиян на отцовском автомобиле избили полицейских и попали под статью

В Дагестане следователи возбудили дело из-за избиения сотрудников ДПС

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Дагестане следователи завели уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые избили сотрудников ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 35, 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти группой лиц»). Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По версии следствия, вечером 24 сентября в селе Раздолье подозреваемые избили полицейских, которые пытались остановить машину и проверить законность их передвижения.

По данным Telegram-канала «112», трое молодых людей в возрасте 22 и 24 лет ехали по федеральной трассе на автомобиле отца одного из них. Силовики заподозрили, что водитель нетрезв. После недолгой погони нарушителей удалось обнаружить. Дагестанцы не захотели ехать в отделение, поэтому начали драку. В результате у одного из полицейских перелом носа и сотрясение мозга, у другого – синяки.

Ранее в Нижневартовске пьяный мужчина устроил драку с полицейскими при попытке сесть на поезд.

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