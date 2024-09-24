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17:59, 24 сентября 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин устроил драку с полицейскими при попытке сесть на поезд

В Нижневартовске пьяный мужчина напал на полицейских во время посадки на поезд

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нижневартовске пьяный россиянин устроил драку с полицейскими при попытке сесть на поезд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (СК) России.

Житель Ханты-Мансийского автономного округа попытался, минуя проверку билетов, проникнуть в вагон поезда Нижневартовск — Волгоград. Во время задержания сотрудниками полиции мужчина напал на них.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин набросился с ножом на дочь-студентку и распугал соседей.

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      Артем Соколов
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