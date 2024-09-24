В Нижневартовске пьяный россиянин устроил драку с полицейскими при попытке сесть на поезд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (СК) России.
Житель Ханты-Мансийского автономного округа попытался, минуя проверку билетов, проникнуть в вагон поезда Нижневартовск — Волгоград. Во время задержания сотрудниками полиции мужчина напал на них.
Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.
Ранее сообщалось, что пьяный россиянин набросился с ножом на дочь-студентку и распугал соседей.