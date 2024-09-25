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09:28, 25 сентября 2024Путешествия

Турист решил прогуляться по греческому острову и оказался в больнице с куском забора в шее

Daily Mail: британец прогулялся по Закинфу, споткнулся и упал на забор

Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Британский турист решил прогуляться по греческому острову Закинф и оказался в больнице с куском забора в шее. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 50-летний отдыхающий споткнулся и упал на ограждение. Железный шип забора прошел в нескольких миллиметрах от сонной артерии мужчины. Прибывшим на место спасателям пришлось отпилить вонзившуюся в шею часть. В таком состоянии туриста доставили в больницу.

Ранее на Кипре турист прыгнул с трехметрового балкона в бассейн и чудом остался жив. Пострадавший получил серьезную травму головы.

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      Марк Успенский
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