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11:02, 25 сентября 2024Россия

Участник программы «Время героев» возглавил городскую думу Нижнего Новгорода

Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил думу Нижнего Новгорода
Евгений Чинцов

Евгений Чинцов. Фото: nnov.er.ru

Евгений Чинцов, участник программы «Время героев», возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в Telegram-канале программы обучения для бойцов и ветеранов спецоперации.

Соответствующее решение было принято депутатами на первом заседании городской думы в среду, 25 сентября. Отмечается, что на прошедших в сентябре выборах Чинцов победил по одномандатному округу №30 в Советском районе с большим отрывом от конкурентов.

«Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода», — высказался о своем назначении участник программы «Время героев».

Известно, что ранее Чинцов строил карьеру в военной службе. С 2022 года он служил начальником разведки — заместителем начальника штаба по разведке танковой армии. За время службы трижды удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

Ранее сообщалось, что другие участники программы «Время героев» Игорь Юргин и Заур Гурциев заняли высокие посты. Первого назначили исполняющим обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии. Второй стал первым заместителем главы Ставрополя.

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      Анастасия Алимпиева
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