Участника террористической ячейки в российской колонии арестовали

В Ессентуках суд арестовал участника террористической ячейки в колонии

Ессентукский городской суд арестовал участника террористической ячейки, которая была создана заключенным в калмыцкой колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина пробудет в СИЗО до 28 октября. Представительно установлено, что в 2013 году в колонии Калмыкии была создана ячейка террористического сообщества «Ахлю ас-Сунна валь-Джамаат» (запрещено в России), в которую вошли более 100 заключенных. Участники распространяли экстремистскую идеологию, вербовали новых осужденных и установили на территории колонии правила шариатского суда.

Ранее сообщалось, что в Красноярске художник получил год исправительных работ за неваляшку с символикой запрещенного в России экстремистского движения АУЕ («Арестантский уклад един»).